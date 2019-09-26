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  • 22:08,  26 сентября 2019
Футбол
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Семин: Ни в коем случае не сбрасываю «Спартак» со счетов в борьбе за золото

Семин: Ни в коем случае не сбрасываю &#171;Спартак&#187; со счетов в борьбе за золото
Юрий Семин. Фото: официальный сайт "Локомотива"

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал предстоящий матч против «Зенита».

По словам Семина, матчи против «Зенита» рядовыми уже много лет не бывают. Тренер отметил, что эта команда всегда в лидирующей группе и всегда борется за самые высокие места. Семин отметил, что у «Локомотива» тоже серьезные задачи, и этот матч — с особой подоплекой.

«Борьбу за победу в чемпионате поведут и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар», и мы, и «Спартак»… Говорите, я и «Спартак» не сбрасываю со счетов? Ни в коем случае! И «Ростов» тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу. Так что у нас интрига держаться будет до последних туров», — сказал Семин, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Напомним, матч «Зенита» и «Локомотива» состоится 28 сентября в Москве на «РЖД Арене» в рамках 11-го тура российской премьер-лиги. В данный момент команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 23 очка. Подопечные Юрия Семина идут на пятой позиции, набрав 20 баллов.

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