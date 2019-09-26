Семин: Ни в коем случае не сбрасываю «Спартак» со счетов в борьбе за золото

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал предстоящий матч против «Зенита».

По словам Семина, матчи против «Зенита» рядовыми уже много лет не бывают. Тренер отметил, что эта команда всегда в лидирующей группе и всегда борется за самые высокие места. Семин отметил, что у «Локомотива» тоже серьезные задачи, и этот матч — с особой подоплекой.

«Борьбу за победу в чемпионате поведут и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар», и мы, и «Спартак»… Говорите, я и «Спартак» не сбрасываю со счетов? Ни в коем случае! И «Ростов» тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу. Так что у нас интрига держаться будет до последних туров», — сказал Семин, слова которого приводит «Спорт день за днем».