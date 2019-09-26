Дмитрий Бивол и его команда после победного боя с Айзеком Чилембой. Фото: официальная страница Дмитрия Бивола

Дмитрий Бивол и его команда после победного боя с Айзеком Чилембой. Фото: официальная страница Дмитрия Бивола

Российский боксер, чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол, проведет поединок против представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо.

По словам руководителя промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, готовность Бивола оценивается на 100 процентов, и он ждет от россиянина красивого, яркого бокса и убедительной победы, а сразу после этого боя можно будет думать об объединительных боях.

Сам Бивол добавил, что считает Ленина Кастильо достойным и сильным соперником, который обладает высокой и точной техникой боя.

Напомним, Бивол защищал титул чемпиона WBA семь раз. Последним был бой против Джо Смита-младшего в марте 2019 года.

Бой против Ленина Кастильо Дмитрий Бивол проведет 12 октября в Чикаго.