На официальном сайте казанского «Рубина» появилось обращение руководства клуба к болельщикам.

В сообщении отмечается, что, несмотря на серию поражений, руководство «Рубина» с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов. В тексте письма сказано, что строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта.

«В тренерском штабе работают преданные клубу люди, прошедшие вместе с «Рубином» самые значимые вехи в его современной истории. И им сейчас как никогда нужна ваша поддержка», — гласит сообщение на сайте «Рубина».

Отметим, в данный момент «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб вылетел из Кубка страны, в 1/16 финала уступив «Химкам» со счетом 0:3. Всего серия команды Романа Шаронова, состоящая из одних поражений, насчитывает пять матчей. Более того, казанцы проиграли семь игр из последних восьми.