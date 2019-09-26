Российский полузащитник Павел Мамаев, ранее покинувший «Краснодар», станет футболистом «Ростова».

Об этом сообщает анонимный телеграм-канал. По информации источника, Павел Мамаев недавно прилетел в Ростов-на-Дону одним рейсом с молодежной командой московского «Динамо». Отмечается, что в аэропорту его встретили помощники Арташеса Арутюнянца и увезли на встречу с руководством «Ростова».

Напомним, 17 сентября Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли на свободу из колонии общего режима в Белгордской области. Спортсмены отбывали наказание за участие в двух драках и находились под стражей с октября прошлого года. Сначала они пребывали в СИЗО «Бутырка», затем летом были этапированы в колонию.

После того, как Мамаев оказался на свободе, «Краснодар» расторг с ним контракт. Сейчас футболист не входит в состав ни одного из клубов и ищет варианты для продолжения карьеры. Известно, что интерес к нему проявляют как минимум два клуба — «Ростов» и «Динамо». Также главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович был готов взять игрока, но губернатор Самарской области выразил запрет.