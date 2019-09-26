В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:1.

Первую шайбу на 18-й секунде матча забросил Владимир Ткачев с передачи Сергея Плотникова.

На 24-й минуте встречи сравнял счет Теему Хартикайнен, который отличился с передач Линуса Умарка и Сакари Маннинена. СКА вышел вперед благодаря голу Сергея Плотникова на 38-й минуте матча.

На 54-й минуте армейцы закрепили преимущество усилиями Наиля Якупова, которому ассистировали Дмитрий Кагарлицкий и Роман Рукавишников, а на 59-й минуте довели счет до разгромного благодаря шайбе Евгения Кетова.

В данный момент СКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея на счету 15 очков. «Салават Юлаев» находится на второй строчке на Востоке, имея в активе 13 баллов.

Следующий матч петербуржцы проведут 28 сентября дома против московского «Динамо», клуб из Уфы в этот же день на выезде сыграет с «Северсталью».