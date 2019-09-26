В матче шестого тура испанской Ла Лиги «Эйбар» дома одержал волевую победу над «Севильей» со счетом 3:2.

В составе андалусийцев по мячу забили Лукас Окампос с передачи Хоана Хордана на 11-й минуте и Оливер Торрес с передачи Лукаса Окампоса на 33-й минуте.

У «Эйбара» отличились Фабиан Орельяна с пенальти 66-й минуте, Педро Леон на 77-й минуте и Хосе Анхель на 82-й минуте.

После шести матчей «Севилья» занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, имея в активе десять очков. «Эйбар» располагается на 17-й строчке с пятью баллами.

Следующий матч андалусийцы проведут 29 сентября дома против «Реала Сосьедад», «Эйбар» в этот же день примет «Сельту».

Отметим, 3 октября «Севилье» предстоит матч второго тура группового этапа Лиги Европы против кипрского АПОЭЛа.