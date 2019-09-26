Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о лучшем моменте и чемпионском перстне.

По словам Тарасенко, лучший момент — когда выиграли Кубок Стэнли, сам момент осознания, что он достанется его команде. Игрок отметил, что, когда сбрасываешь перчатки и бежишь к вратарю, это момент, о котором мечтаешь всю жизнь.

«Чемпионский перстень нужно хранить дома в сейфе. Застраховать и хранить. Правда, нам их пока не выдали, ждём. Выпячивать такие украшения — не мой стиль. Кому надо, тот знает. Если будут какие-то мероприятия, на которые надо его надеть, можно и надеть. Но вопрос в том, буду ли я выпендриваться с перстнем. Нет, не буду», — сказал Тарасенко, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Напомним, в финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» со счетом 4:3 по победам обыграл «Бостон Брюинс». Этот трофей стал первым для команды, больше полувека участвующей в НХЛ.