Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился мнением о победе команды над «Салаватом Юлаевым».

По словам Кудашова, в команде результатом довольны, но игра получилась не цельной. Он отметил, что в середине армейцы сбросили обороты, и «был небольшой провальчик».

Кудашов добавил, что гол Ткачева быстрый, но он не знает статистику, самый ли это быстрый гол в его командах, он не помнит.

«У Мельничука спросите, фирменный ли это его стиль — отражать шайбу головой. На самом деле, сейчас многие вратари головой отбивают, потому что шлемы позволяют», — сказал Кудашов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:1.

В данный момент СКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея на счету 15 очков. «Салават Юлаев» находится на второй строчке на Востоке, имея в активе 13 баллов.