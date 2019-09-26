В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил нападающий красно-белых Мартинс Карсумс с передач Михаила Юнькова и Алексея Гришина на 39-й минуте встречи.

После 12 матчей команда Олега Знарка располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 11 баллов. Подопечные Андрея Мартемьянова лидируют в таблице Восточной конференции с 17 очками.

Следующий матч московский клуб проведет 28 сентября в в Балашихе против омского «Авангарда». Команда из Екатеринбурга в этот же день в Хельсинки встретится с местным «Йокеритом».

Отметим, пятью днями ранее «Спартак» уже обыгрывал «Автомобилист» со счетом 4:2.