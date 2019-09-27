В немецком Оберстдорфе проходит турнир Nebelhorn Trophy, входящий в серию ISU Challender. 27 сентября мужчины и пары покажут произвольные программы, а танцевальные дуэты — ритм-танец.

В 12:30 на лед выйдут танцевальные дуэты. Российские пары на этот турнир не заявлены.

В 15:15 произвольную программу продемонстрируют мужчины. В мужском одиночном катании Россию представляет Макар Игнатов. Он занял седьмое место в короткой программе, набрав 65,28 балла за своё выступление. Лидером после короткой программы идет японец Коширо Шимада, набравший 70,46 балла.

В 20:30 выступят спортивные пары, где Россию преставляют Алиса Ефимова и Александр Коровин. После короткой программы они идут восьмыми, набрав 59,94 балла. На первом месте канадская пара Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро, у них 71,76 баллов.

Отметим, соревнования будут проходить в период с 25 по 28 сентября.