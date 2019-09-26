Для всех, кто пропустил главные спортивные события вторника, Nevasport сделал подборку новостей дня за 26 сентября.
Мишин рассказал, какую короткую программу будет катать Туктамышева
Советский и российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о том, как проходило освоение постановки Ше-Линн Бурн у Елизаветы Туктамышевой, и под какую музыку она будет исполнять короткую программу в сезоне.
Воронов о невызове в сборную: Пусть Базаревич дальше живет со своими ощущениями
Защитник и капитан петербургского «Зенита» Евгений Воронов ответил на заявление главного тренера сборной России Сергея Базаревича и объяснил, почему его не было на ЧМ по баскетболу в Китае.
Радимов показал фото Кокорина с тренировки «Зенита»
Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился совместной фотографией с Александром Кокориным, приступившим к тренировкам за петербургский клуб.
Следующим соперником чемпиона мира WBA Бивола станет Ленин
Российский боксер, чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол, проведет поединок против представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо.
Источник: Мамаев прибыл на переговоры с «Ростовом»
Российский полузащитник Павел Мамаев, ранее покинувший «Краснодар», станет футболистом «Ростова».
СКА разгромил «Салават Юлаев», Ткачев забил гол бывшему клубу
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:1. В данный момент СКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея на счету 15 очков. «Салават Юлаев» находится на второй строчке на Востоке, имея в активе 13 баллов.
Комментарии Развернуть