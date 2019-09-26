UFC представил официальный постер к турниру промоушена в Москве.

На постере изображены бойцы, которые примут участие в главном поединке, Александр Волков и Джуниор Дос Сантос, а также бойцы соглавного боя, Забит Магомедшарипов и Кэлвин Каттар.

Турнир состоится 9 ноября 2019 года на «ЦСКА Арене».

Напомним, Волков должен был возглавить турнир UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года. Его соперником был назначен голландец Алистар Оверим. Незадолго до турнира Александр Волков снялся, поскольку у него обострилась травма спины. В карде боя Александра Волкова заменил Алексей Олейник, который проиграл Алистару Овериму.

Самый дешевый билет можно приобрести за две тысячи рублей, билеты возле октагона стоят 32 тысячи рублей.