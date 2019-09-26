Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов отсутствовал на тренировке команды.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, занятие проводил его ассистент Юрий Никифоров. Отмечается, что возможной причиной отсутствия 43-летнего специалиста на тренировке может быть встреча с руководством клуба.

Ранее московский футбольный клуб «Динамо» заявил о том, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов продолжит работу с игроками до зимней паузы. Информация появилась на официальном сайте клуба.

Напомним, в матче 1/16 финала Кубка России владивостокский «Луч» дома одержал победу над московским «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол в составе хозяев забил защитник Кирилл Марущак на 20-й минуте встречи.

В данный момент команда Дмитрия Хохлова занимает 11-е место в РПЛ.