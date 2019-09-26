Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», которое состоится нынешней зимой.
Об этом сообщил продюсер Евгений Вольтов. Премьерный показ ледового спектакля запланирован на 27 декабря, мероприятие будет проходить в московском дворце спорта «Мегаспорт». Однако в это же время — с 24 по 29 декабря — в Красноярске будет проходить чемпионат России по фигурному катанию, на котором спортсмены будут отбираться на главные старты.
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Алина в шоу @tatiana_navka🌹💐 Ждём официальный анонс. . . . stories @sarkastist ⠀ ⠀ #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma #アリーナザギトワ #ザギトワ ⠀
Напомним, ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также станет героиней ледового спектакля — она получила главную роль в новогодней сказке Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Постановки будут проходить в Москве на «ЦСКА-Арене» с 30 декабря по 7 января, билеты на шоу уже поступили в продажу.
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