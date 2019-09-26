Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», которое состоится нынешней зимой.

Об этом сообщил продюсер Евгений Вольтов. Премьерный показ ледового спектакля запланирован на 27 декабря, мероприятие будет проходить в московском дворце спорта «Мегаспорт». Однако в это же время — с 24 по 29 декабря — в Красноярске будет проходить чемпионат России по фигурному катанию, на котором спортсмены будут отбираться на главные старты.

Напомним, ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также станет героиней ледового спектакля — она получила главную роль в новогодней сказке Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Постановки будут проходить в Москве на «ЦСКА-Арене» с 30 декабря по 7 января, билеты на шоу уже поступили в продажу.