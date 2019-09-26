Российская фигуристка Дарья Усачёва, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на этапе юниорской серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

За свое выступление спортсменка получила 71,09 балла. Усачёва исполнила каскад из тройного флипа и тулупа, а также обязательные для юниоров двойной аксель и тройной риттбергер. На второй строчке расположилась представительница Южной Кореи Хэ Ин Лё, судьи оценили её прокат на 69,29 балла. Замкнула тройку лидеров ещё одна россиянка — Анна Фролова, для который данный этап Гран-при стал первым в сезоне. Фигуристка набрала 67,93 балла.

Произвольная программа состоится в субботу, 28 сентября, и начнется в 16:25 по московскому времени.