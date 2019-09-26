В Оберстдорфе стартовал турнир Nebelhorn Trophy, входящий в серию ISU Challenger. В четверг, 26 сентября, состоялась короткая программа в парном катании, Россию представляли Алиса Ефимова и Александр Коровин.

Спортсменам не удалось побороться за попадание в тройку лидеров, после короткой программы они идут лишь на восьмом месте. Судьи оценили прокат Ефимовой и Коровина на 59,64 балла. Пара получила один балл дедакшена за падение при исполнении параллельного тройного сальхова.

Лидерами соревнований идут спортсмены из Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, набравшие 71,76 балла. На второй строчке располагаются американцы Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим, их результат составил 70,83 балла. Замыкают первую тройку немцы Минерва Фадьенн Хазе и Нолан Зигерт (67,99).

Произвольная программа в парном катании состоится в пятницу, 27 сентября, и начнется в 20:30 по московскому времени.