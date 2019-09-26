Сборная Словении по волейболу вышла в финал чемпионата Европы среди мужских команд. В полуфинальном матче словенцы одержали верх над командой Польши, которая считалась одним из фаворитов турнира.

Игра проходила на стадионе в Любляне и завершилась в четырех партиях со счётом 3:1 (25:23, 24:26, 25:22, 25:23). Самым результативным игроком встречи стал представитель польской команды Вильфредо Леон, набравший 22 очка. В составе сборной Словении лучшая статистика у Тине Урнаута — 18 очков.

Соперник сборной Словении по финалу ещё не определился — им станет либо команда Сербии, либо Франции. Они сыграют в полуфинале сегодня, 27 сентября.

Напомним, на стадии четвертьфинала словенские волейболисты выбили из борьбы сборную России, возглавляемую Туомасом Саммельвуо. Игра завершилась в трех сетах со счетом 1:3. После поражения главный тренер команды взял ответственность на себя.