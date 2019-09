Во время молодёжного чемпионата мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Йоркшире, произошел необычный инцидент. Колумбийский гонщик Херман Дарио Гомес Бесерра разрыдался от отчаяния, проколов колесо.

Однако причиной его слёз стал не сам факт поломки велосипеда, а то, что никто не оказал ему помощь. За 77 километров до финиша он был вынужден остановиться на обочине, так как продолжить гонку было невозможно. Спортсмен долго ждал прибытие своей сервисной бригады и наблюдал, как мимо проезжают машины других команд. Гонщик просил их о помощи и пробовал остановить, однако машины одна за другой проезжали мимо.

Охваченный горем, колумбиец расплакался. Не дождавшись помощи, он взял велосипед и пешком отправился вдоль трассы в сторону финиша. Практически сразу его нагнала машина сервис бригады, но это уже не помогло вернуть потраченное время.

'That's heartbreaking! Help the poor guy out!' 😢

Colombia's German Dario Gomez Becerra in tears after being left at the side of the road… #Yorkshire2019 pic.twitter.com/Mt2mR39RGx

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 26, 2019