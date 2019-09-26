Пресс-служба туринского «Ювентуса» допустила забавную ошибку в преддверии матчей группового этапа Лиги чемпионов. На странице клуба в «Твиттере» появился пост о продаже пакетов, включающих билет на матч с «Локомотивом». В записи был отмечен аккаунт «железнодорожников», но вместо московского футбольного клуба туринцы обратились к ярославскому хоккейному.

На ошибку отреагировала пресс-служба столичного клуба, указав свои правильные аккаунты. Но на этом общение клубов не закончилось — к переписке подключился ярославский «Локомотив». «Ну, мы не против, если бы вы приехали к нам», — написала пресс-служба хоккейной команды.

Ювентус собрался в хоккей играть, видимо 🙂 😂 pic.twitter.com/LWuwU5RiQO — TigerWe (@TigerWe) September 26, 2019

Впоследствии «Ювентус» удалил твит с ошибкой и опубликовал новый.

Напомним, первый матч между «Ювентусом» и «Локомотивом» состоится 22 октября в Италии, ответная встреча пройдет в Москве 6 ноября. После первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, «Ювентус» делит второе место с «Атлетико».