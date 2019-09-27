Главный редактор CSKA TV журналистка Екатерина Кирильчева опубликовала в своем твиттере видео ролик, в котором в поцелуе в губы сошлись два комментатора — блогер Василий Уткин и работник «Матч ТВ» Константин Генич.
А теперь видос 🔥🔥🔥 https://t.co/iolWvL96Qx pic.twitter.com/XuEEVY7XYv
— Katerina Kirilcheva (@KKirilcheva) September 26, 2019
Поцелуй случился в компании Кирильчевой, а также других журналистов — Тимура Журавеля и Артема Шмельков.
«А можно курицей заесть?», — сказал после поцелуя Генич.
Ранее между двумя комментаторами случился конфликт — Уткин добавил Генича в «черный список» в твиттере, а Генич написал, что больше ни разу к Василию не обратится.
Сам Уткин после события опубликовал в телеграме фото этого поцелуя с Геничем.
«Маски сброшены», — подписал фотографию Уткин.
Напомним, что Уткин ушел с «Матч ТВ» скоро после открытия канала. Генич продолжает работать на телеканале.
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