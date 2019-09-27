Главный редактор CSKA TV журналистка Екатерина Кирильчева опубликовала в своем твиттере видео ролик, в котором в поцелуе в губы сошлись два комментатора — блогер Василий Уткин и работник «Матч ТВ» Константин Генич.

Поцелуй случился в компании Кирильчевой, а также других журналистов — Тимура Журавеля и Артема Шмельков.

«А можно курицей заесть?», — сказал после поцелуя Генич.

Ранее между двумя комментаторами случился конфликт — Уткин добавил Генича в «черный список» в твиттере, а Генич написал, что больше ни разу к Василию не обратится.

Сам Уткин после события опубликовал в телеграме фото этого поцелуя с Геничем.

«Маски сброшены», — подписал фотографию Уткин.

Напомним, что Уткин ушел с «Матч ТВ» скоро после открытия канала. Генич продолжает работать на телеканале.