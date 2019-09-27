Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес зимой может покинуть «ПСЖ». По информации Le Parisien, тренерский штаб парижского клуба разочарован уровнем игры аргентинского футболиста.

О том, что Паредесом недовольны и он может покинуть «ПСЖ» сообщалось еще летом. Французская пресс информировала, что в возвращении Леандро заинтересован «Зенит». Сам футболист при этом не собирался никуда уходить.

Напомним, Паредес перешел из «Зенита» в «ПСЖ» зимой 2019 года. С клубом из Парижа он заключил четырехлетний контракт, а сумма трансфера составила порядка 45 млн евро.

В нынешнем сезон Паредес сыграл за «ПСЖ» пять матчей во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

В «Зените» Паредес оказался летом 2017 года, перейдя из «Ромы» за сумму порядка 23 млн евро. В составе команд Роберто Манчини и Сергея Семака хавбек провел 61 игру, забил десять голов и сделал 15 ассистов.