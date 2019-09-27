Российский нападающией Тампа-Бэй Лайтнинг» забросил шайбу в ворота бывшего голкипера СКА Сергея Бобровского. Шайба позволила гостям победить на арене «Би-Би-эн-Ти-центр» со счетом 4:2.

Помимо Кучерова у «Тампы» отличились Пакетт, Гурд и Стэемкос. За «Флориду» забил экс-форвард СКА Евгений Дадонов. Еще одна шайбка на счету Типпетта.

Сергей Бобровский отразил 21 бросок и 25 по его ворота. Игроки «Тампы» Михаил Сергачев и Александр Волков приняли участие в матче, сыграв соответственно 21 и 14 минут.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский на лед не выходил.