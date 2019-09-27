Боец UFC Дастин Порье выручил с футболки чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова 60 тысяч долларов. По информации MMAJunkie, американец выставил на аукционе футболку Хабиба и комплект своей амуниции с боя против россиянина. Футболка в итоге ушла за 60 тысяч, а комплект лишь за 100 долларов.

Все деньги пойдут в благотворительный фонд Порье he Good Fight. Целью сбора денег фондом — обеспечение чистой питьевой водой школьников Уганды. Порье хотел собрать 25 тысяч долларов, но собрал уже около 300 тысяч.

Ранее Хабиб продал футболку Порье, за 100 тысяч долларов. Эти деньги были переведены в фонд американца.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.