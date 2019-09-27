Бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву. Сообщается, что в ходе визита в столицу итальянский специалист хочет достигнуть договоренность о работе в России. Дженнаро не прочь возглавить какой-нибудь клуб РПЛ. Сейчас «повисли» тренеры «Динамо» и «Спартака» Дмитрий Хохлов и Олег Кононов.

Ранее специалист отказался от 90 процентов зарплаты, которая была положена ему до конца срока контракта в «Милане», рассчитанного еще на два года. Гаттузо признался, что уход из «Милана» стал для него непростым решением.

Напомним, «Милан» под руководством Гаттузо по итогам сезона занял пятое место в Серии А и не смог пробиться в Лигу чемпионов.