Американец Кайл Дейк, который является двукратным чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг, захотел сразиться с Хабибом Нурмагомедовым — действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории. Дейк поставил условие — этот бой может пройти только по правилам вольной борьбы, а не в октагоне.

«Если Хабиб захочет побороться на матах — я полностью за! Слышал, Хабиб Нурмагомедов? Давай!» — цитирует Дейка Fight-library.

Сильной стороной Нурмагомедова является борьба в партере. Дейк пока не хочет переходить в смешанные единоборства, поскольку хочет выступиь на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Там он поставил перед собой цель — завоевать золотую медаль.