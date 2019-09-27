Гран-при России. Прямая трансляция первой свободной практики

В Сочи стартует шестнадцатый этап серии Гран-при Формулы-1. Сегодня, 20 сентября, в 11:00 по московскому времени начнется первая свободная практика. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Вторая тренировка также будет проходить сегодня, спортсмены начнут заезды в в 15:00. На завтра запланирована еще одна практика и квалификация, они стартуют в 12:00 и 15:00 соответственно. Сама гонка состоится в воскресенье, 22 сентября, старт будет дан в 14:10.