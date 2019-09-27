Главная звезда первого этапа Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию Елизавета Туктамышева покажет произвольную программу, в которой, возможно, мы впервые увидим ее платье. Напомним, к турниру Lombardia Trophy фигуристке дошить костюм не успели.

Туктамышева лидирует по итогам короткой программы, где она набрала 80,60 балла. Спортсменка безупречно откатала свою программу, исполнив тройной аксель. Кроме того, она вернулась к первоначальному выбору музыки и каталась в отличном от предыдущих выступлений платье. Сегодня она выйдет на лёд предпоследней.

Закрывать соревнования будет Серафима Саханович из группы Ангелины Туренко, показавшая второй результат в короткой программе. Судьи оценили её выступление на 67,33 балла. Замкнула тройку лидеров по итогам вчерашнего дня Елизавета Нугуманова (66,87).

У юношей лидером идёт Александр Акимов из школы «Звёздный лёд».