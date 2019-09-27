Двукратный олимпийский чемпион по хоккею член совета Федерации Вячеслав Фетисов оценил шансы России не принять участие в Олимпийских играх 2020 года. По словам чиновника, шансов может не быть вообще

«Если то, о чем сейчас все говорят, произошло на самом деле, то шансов у нас ноль, — приводит слова Фетисова «РИА Новости».

Напомним, несколько дней назад стало известно, что WADA дало российской стороне три недели на разъяснения по вопросу манипуляций данными московской лаборатории. Ранее телеканал ARD сообщил информацию о том, что WADA имеет подозрения после проверки данных московской лаборатории. ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.