Норвежская лыжница Тереза Йохауг выразила отношение к своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ранее спортсменка был отстранена на 18 месяцев за анаболический стероид клостебол. По словам Йохауг, он попал в организм с кремом для губ.

Йохауг считает, что «допинг» — это просто одно слово. Лыжница перечитала очень много решений CAS, где было множество несчастных случаев, как и с ней.

«Но меня заклеймили как допингистку. Наравне с теми, кто использовал ЭПО и был пойман, — отметила Йохауг в реалити-шоу «Битва стран» на TV2.

По словам лыжницы, ее нужно было наказать за то, что в организм попал запрещенный препарат, но срок дисквалификации может обсуждаться.

Напомним, Тереза Йохауг побеждала в составе женской эстафетной команды на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. На ЧМ-2019 в Зеефельде Йохауг завоевала три золота и одно серебро.