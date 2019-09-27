Тренер сборной России по лыжным видам спорта Маркус Крамер поделился мнением о лидере команды Александре Большунове.

По словам Крамера, для любого тренера будет хорошим опытом поработать с таким спортсменом, как Большунов, так как Александр очень молод, силен и талантлив, и такие атлеты рождаются, возможно, раз в 20 лет в мире. Немец считает, что в России должны быть счастливы, что за команду выступает такой лыжник.

Тренер отметил, что для других спортсменов он является хорошим раздражителем.

«Мы стараемся бороться с ним и выйти на такой же уровень. Надеюсь, в будущем нам это удастся сделать. Но еще раз: для российских лыж просто здорово, что есть такой спортсмен, как Александр Большунов», – сказал Крамер, слова которого приводит YouTube-канал «На лыжи».

Напомним, в прошлом сезоне Александр Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира, упустив «Большой хрустальный глобус», который достался Йоханнесу Клэбо. Также на чемпионате мира по лыжным видам спорта Большунов четырежды стал вторым.