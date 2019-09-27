С 6 по 10 ноября 2019 года в Москве, во дворце спорта «Мегаспорт», будет вновь показан мюзикл на льду «Аленький цветочек», продюсером и исполнительницей главной роли в котором является олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

Мюзикл на льду «Аленький цветочек». Фото предоставлено организаторами

«Премьера ледового спектакля «Аленький цветочек», созданного по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова, состоялась в столице в декабре прошлого года. Тогда его посетили 200 тысяч человек. Мы получили огромное количество восторженных отзывов и писем с просьбами повторить шоу, и конечно, мы не могли оставить без внимания пожелания зрителей, и решили еще раз показать нашу волшебную историю, в которой магическим образом сочетается фигурное катание и музыка», — рассказывает Татьяна Навка.

Для участия в проекте приглашены фигуристы мировой величины: на лед перед зрителями выйдут двукратный призер зимних Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы Виктор Петренко, призеры чемпионатов мира в парном катании Юко Кавагути и Александр Смирнов, призер чемпионатов мира и Европы Артур Гачинский и другие известные фигуристы.

Мюзикл на льду «Аленький цветочек». Фото предоставлено организаторами

Режиссер-постановщик мюзикла на льду — Алексей Сеченов, известный своим участием в создании зрелищных шоу на концертах Пола Маккартни в России, на церемониях открытия и закрытия XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани и на других грандиозных мероприятиях.

Музыку для «Аленького цветочка» создал известный композитор Сергей Ковальский, песни которого на протяжении многих лет исполняют Лариса Долина, Валентина Толкунова, Сергей Пенкин, Хор Турецкого и многие другие. Свои голоса героям шоу подарили популярные исполнители Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Ани Лорак, Анита Цой, Александр Панайотов и другие.

«Аленький цветочек» — это не только великолепное исполнение танцев и акробатики на льду величайшими фигуристами современности, но и ультра-современное с точки зрения применения спецэффектов и сценических технологий шоу. Артисты выступают на подвешенной платформе, «летают» над ледовой ареной, катаются с закрытыми глазами. В одном из номеров вокруг персонажа отца Настеньки разбойники разжигают настоящий круг из огня прямо на льду. Эту сцену зал всегда встречает шквалом аплодисментов.

Мюзикл на льду «Аленький цветочек». Фото предоставлено организаторами

В общей сложности над воплощением грандиозной идеи продюсеров и сценаристов работали более 1500 специалистов: эксперты в области сценографии, сценической инженерии, хореографии, графического дизайна, костюмеры и т.д.. Всего для «Аленького цветочка» разработано и создано более 8 тонн декораций, в числе которых проекционный экран площадью более 650 кв. м, подвижные платформы, 40 кинетических лебедок и многое другое.