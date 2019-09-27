Саммельвуо: После первого матча мы думали, что в любом случае победим Словению

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо рассказал о причинах поражения команды от Словении на чемпионате Европы.

По словам Саммельвуо, после первого матча со Словенией в сборной России думали, что в любом случае победят, а Словения сыграла здорово. Он отметил, что у них атмосфера была мощная, 11 тысяч болельщиков поддерживали их, и при этом они очень хорошо подавали, боролись как сумасшедшие в защите.

«Мы знали, что так будет. Много говорили, но мало делали. Это большой урок», — сказал Саммельвуо, слова которого приводит 78.ru.