Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 11:51,  27 сентября 2019
Футбол
1

В Петербурге запустят программу для волонтеров к финалу ЛЧ-2021

В Петербурге запустят программу для волонтеров к финалу ЛЧ-2021
"Газпром-Арена". Фото: Nevasport/Ирина Красько

В Петербурге запустят волонтерскую программу для помощи болельщикам на матче финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. По его словам, в городе уже функционирует центр городских волонтеров, который готовил добровольцев к Кубку конфедераций и к чемпионату мира. Этот центр займется подготовкой волонтеров и к Евро-2020.

Напомним, о назначении стадиона «Зенита» принимающим финал ЛЧ-2021 стало известно после заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник в Любляне (Словения). На заседании исполкома УЕФА также было принято решение о том, что мюнхенская «Альянц-Арена» примет финал Лиги чемпионов в 2022 году, а еще через год итоговый матч главного европейского футбольного турнира примет лондонский «Уэмбли».

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров