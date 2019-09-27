В Петербурге запустят программу для волонтеров к финалу ЛЧ-2021

В Петербурге запустят волонтерскую программу для помощи болельщикам на матче финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. По его словам, в городе уже функционирует центр городских волонтеров, который готовил добровольцев к Кубку конфедераций и к чемпионату мира. Этот центр займется подготовкой волонтеров и к Евро-2020.
Напомним, о назначении стадиона «Зенита» принимающим финал ЛЧ-2021 стало известно после заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник в Любляне (Словения). На заседании исполкома УЕФА также было принято решение о том, что мюнхенская «Альянц-Арена» примет финал Лиги чемпионов в 2022 году, а еще через год итоговый матч главного европейского футбольного турнира примет лондонский «Уэмбли».
Комментарии Развернуть