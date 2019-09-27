В Петербурге запустят программу для волонтеров к финалу ЛЧ-2021

В Петербурге запустят волонтерскую программу для помощи болельщикам на матче финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. По его словам, в городе уже функционирует центр городских волонтеров, который готовил добровольцев к Кубку конфедераций и к чемпионату мира. Этот центр займется подготовкой волонтеров и к Евро-2020.