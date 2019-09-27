В УЕФА приняли решение перенести матч отборочного этапа чемпионата Европы-2021 между женскими сборными Косово и России.

Об этом сообщает пресс-служба РФС. Отмечается, что перенести игру решили по соображениям безопасности.

Также сообщается, что дата и место проведения матча определятся позже, когда пройдут дополнительные проверки.

Ранее встреча должна была пройти 4 октября в Приштине.

Отметим, что после двух матчей группового этапа квалификации российская национальная команда, набрав шесть очков, идет на втором месте в группе А.

Следующий матч сборной России состоится 8 октября — дома россиянки примут голландок. Голландская сборная идет на первом месте в группе, имея шесть очков. Столько же у нашей команды, однако будущий соперник забил в два раза больше голов — десять против пяти.