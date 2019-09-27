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  • 11:51,  27 сентября 2019
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Ибрагимович придумал челлендж и бросил вызов Хабибу

Ибрагимович придумал челлендж и бросил вызов Хабибу
Фото: соцсети

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в Instagram опубликовал видеоролик, в котором исполнил трюк с мячом, и бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, предложив тому повторить.

На видео швед принимает мяч на грудь, а затем делает вид, будто уворачивается от пуль, как в фильме «Матрица». По видео Ибрагимович этот трюк Matrix Challenge и предложил повторить его, помимо Хабиба, Полю Погба, Новаку Джоковичу и Мино Райоле.

Напомним, сейчас Ибрагимович идет вторым в гонке бомбардиров чемпионата, уступая два мяча Карлосу Вела. До окончания регулярного турнира MLS осталось два тура.

Ранее легенда шведского футбола высказал свое мнение по поводу личных наград по итогам сезона в MLS. Он назвал себя MVP всех MVP.

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