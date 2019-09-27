Ибрагимович придумал челлендж и бросил вызов Хабибу

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в Instagram опубликовал видеоролик, в котором исполнил трюк с мячом, и бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, предложив тому повторить.

На видео швед принимает мяч на грудь, а затем делает вид, будто уворачивается от пуль, как в фильме «Матрица». По видео Ибрагимович этот трюк Matrix Challenge и предложил повторить его, помимо Хабиба, Полю Погба, Новаку Джоковичу и Мино Райоле.