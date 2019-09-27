Российская фигуристка Елизавета Туктамышева упала со второго прыжка в каскаде при исполнении произвольной программы на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Платья для произвольной программы у спортсменки мы так и не увидели: как и на Lombardia Trophy она каталась в брючном костюме. На этот раз он был блестящим. Образ дополняли красные перчатки и развязанный галстук.

Прыжковый контент Туктамышевой — явная заявка на победу на международных соревнованиях. Она начала с каскада тройной аксель-двойной тулуп, затем блестяще исполнила одиночный тройной аксель, каскад из тройного лутца и двойного акселя и тройной флип. После фигуристка пыталась выполнить каскад двойной аксель — тройной тулуп, но упала при исполнении второго прыжка. Завершали программу тройной лутц и тройной риттбергер.

По сумме двух программ Туктамышева набрала 229,12 балла и заняла первое место. Вторая — Серафима Саханович, третья — Анастасия Губанова.