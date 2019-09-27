Семак мог стать главным тренером «Локомотива»

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что Сергей Семак мог стать наставником железнодорожников.

По словам Геркуса, в «Локомотиве» рассматривали Сергея Семака на пост главного тренера.

«Как возможного тренера при гипотетическом развитии событий», — сказал Геркус, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Семак с 2018 года возглавляет петербургский «Зенит». С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России в сезоне-2018/19, став первым, кто завоевал золото РПЛ как тренер и как футбролист.

Геркус также рассказал, какие трансферы железнодорожники осуществили по его совету.