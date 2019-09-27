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  • 11:51,  27 сентября 2019
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Семак мог стать главным тренером «Локомотива»

Семак мог стать главным тренером &#171;Локомотива&#187;
Сергей Семак. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что Сергей Семак мог стать наставником железнодорожников.

По словам Геркуса, в «Локомотиве» рассматривали Сергея Семака на пост главного тренера.

«Как возможного тренера при гипотетическом развитии событий», — сказал Геркус, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Семак с 2018 года возглавляет петербургский «Зенит». С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России в сезоне-2018/19, став первым, кто завоевал золото РПЛ как тренер и как футбролист.

Геркус также рассказал, какие трансферы железнодорожники осуществили по его совету.

Следующий матч «Зенит» проведет против «Локомотива». Игра состоится 28 сентября в Москве на «РЖД Арене» в рамках 11-го тура российской премьер-лиги. В данный момент команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 23 очка. Подопечные Юрия Семина идут на пятой позиции, набрав 20 баллов.

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