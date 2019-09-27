Российская тяжелоатлетка, обладательница нескольких мировых рекордов Татьяна Каширина завоевала первую медаль на проходящем в Таиланде чемпионате мира.

В рывке она подняла 140 кг, в толчке — 178 кг. Она проиграла 13 кг собственному рекорду, который поставила в апреле этого года на чемпионате Европы — 331 кг (146+185).

Эта серебряная медаль стала первой и, поскольку сегодня завершающий день соревнований — последней для сборной России.

Ранее главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов заявил, что только Татьяна Каширина может реально претендовать на медаль чемпионата мира, а остальные спортсменки будут выступать для того, чтобы набраться опыта в преддверии чемпионата Европы. Так и получилось.