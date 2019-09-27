Российские юноши покажут произвольные программы на шестом этапе юниорской серии гран-при по фигурному катанию, который проходит в Загребе. Соревнования будут проходить сегодня, 27 сентября, и начнутся в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Россию представят Артур Даниелян и Андрей Мозалев. После короткой программы Даниелян идет на первом месте, Мозалев — третий.

Отметим, в 12:00 по московскому времени на лед выйдут танцевальные дуэты, которые продемонстрируют ритм-танец. Россию представят Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, а также Светлана Лизунова и Александр Вахнов.

В 15:00 спортивные пары представят произвольные программы. Россию представят Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов и Анна Щеглова/Илья Калашников. После короткой лидируют россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев – вторые.