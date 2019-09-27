Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин утешил спортсменку после падения во время исполнения произвольной программы на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.

«Лучше упасть, чем сделать бабочку», — сказал Мишин подопечной, когда она выходила с катка.

Бабочка — это ошибка в многооборотном прыжке, когда фигурист не удержался в группировке, в результате чего он раньше времени раскрывается, и получается одиночный прыжок.

Отметим, Туктамышева упала со второго прыжка в каскаде при исполнении произвольной программы на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Платья для произвольной программы у спортсменки мы так и не увидели: как и на Lombardia Trophy, она каталась в брючном костюме. На этот раз он был блестящим. Образ дополняли красные перчатки и развязанный галстук.