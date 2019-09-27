Болид Квята сломался по время первой практики на Гран-при России

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику Гран-при России «Формулы-1».

Болид россиянина потерял в мощности, в результате чего Квят не смог доехать до боксов и припарковал машину в одной из зон безопасности. На момент вылета российский гонщик занимал пятую позицию.

Отметим, вторая свободная практика на «Сочи Автодром» пройдет сегодня и стартует в 15:00 по московскому времени.