Болид Квята сломался по время первой практики на Гран-при России

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику Гран-при России «Формулы-1».
Болид россиянина потерял в мощности, в результате чего Квят не смог доехать до боксов и припарковал машину в одной из зон безопасности. На момент вылета российский гонщик занимал пятую позицию.
Отметим, вторая свободная практика на «Сочи Автодром» пройдет сегодня и стартует в 15:00 по московскому времени.
Напомним, на данный момент в личном зачете пилотов лидирует представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, на втором месте идет его напарник по команде Валттери Боттас. Замыкает тройку лидеров пилот «Феррари» Шарль Леклер. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят идет на десятой позиции, его партнер по команде Пьер Гасли — шестой.
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