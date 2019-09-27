Американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс снял видео в парике с длинными волосами.

Спортсмен пошутил, что с его волосами произошло что-то необъяснимое, и он собирается сделать себе косички, как у дочери.

Bron's new look for 2019 🤣 *NSFW* pic.twitter.com/4bPOEPMh7E — Bleacher Report (@BleacherReport) September 27, 2019

Ранее американский форвард ответил на критику после неудачного дебюта на клуб. В своем «Инстаграме» Леброн выложил несколько видеороликов в «сторис», на которых показаны фрагменты его тренировок. Некоторые видео баскетболист подписал хэштегом #ВыдохшийсяКороль.

Напомним, Леброн Джеймс четыре раза становился обладателем титула MVP сезона в НБА, дважды он выигрывал НБА в составе «Майами Хит» и еще один раз с «Кливленд Кавальерс».

Также Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом и обладателем бронзовой медали чемпионата мира.