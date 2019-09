Американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс снял видео в парике с длинными волосами.

Спортсмен пошутил, что с его волосами произошло что-то необъяснимое, и он собирается сделать себе косички, как у дочери.

Bron's new look for 2019 🤣

*NSFW* pic.twitter.com/4bPOEPMh7E

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 27, 2019