Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк заявил, что его команда хочет выиграть Кубок России.

По словам Погребняка, первый тайм матча с «Черноморцем» был намного зрелищнее, чем второй. Он отметил, что соперник почувствовал, что с «Уралом» можно играть, Погребняка слышал такие слова от тренерского штаба «Черноморца».

«Не замахнуться ли опять на финал? Звучит очень легко. «На бумаге» все симпатично выглядит. Но я бы и «Нижний Новгород» с Сапетой не стал сбрасывать со счетов… Выход в финал нам уже неинтересен. Мы хотим выиграть этот турнир», — сказал Погребняк, слова которого приводит официальный сайт «Урала».

Напомним в 1/16 финала екатеринбургский клуб обыграл новороссийский «Черноморец» со счетом 2:0. В 1/8 финала «Урал» встретится с тульским «Арсеналом».