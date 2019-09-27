«Зенит» прислал Халку чемпионскую футболку с автографами футболистов

Бывший футболист «Зенита», бразилец Халк, получил в подарок от петербуржцев золотую футболку, выпущенную в честь победы сине-бело-голубых в прошлом сезоне российской премьер-лиги.

На футболке расписались все футболисты «Зенита».

Напомним, Халк играл в составе петербургского клуба с 2012 по 2016 год. Вместе с сине-бело-голубыми бразилец стал чемпионом страны, а также выиграл Кубок и Суперкубок России. Из России он переехал в Китай, и теперь бразилец играет в китайском клубе «Шанхай СИПГ».