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  • 13:20,  27 сентября 2019
ФК "Зенит"
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«Зенит» прислал Халку чемпионскую футболку с автографами футболистов

&#171;Зенит&#187; прислал Халку чемпионскую футболку с автографами футболистов
Халк. Фото: fc-zenit.ru

Бывший футболист «Зенита», бразилец Халк, получил в подарок от петербуржцев золотую футболку, выпущенную в честь победы сине-бело-голубых в прошлом сезоне российской премьер-лиги.

На футболке расписались все футболисты «Зенита».

Напомним, Халк играл в составе петербургского клуба с 2012 по 2016 год. Вместе с сине-бело-голубыми бразилец стал чемпионом страны, а также выиграл Кубок и Суперкубок России. Из России он переехал в Китай, и теперь бразилец играет в китайском клубе «Шанхай СИПГ».

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата России. Сине-бело-голубые имеют семь побед в десяти матчах и 23 набранных очка. В предыдущей встрече петербуржцы дома встречались с «Рубином» и одержали разгромную победу со счётом 5:0.

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