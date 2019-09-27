«Зенит» прислал Халку чемпионскую футболку с автографами футболистов

Бывший футболист «Зенита», бразилец Халк, получил в подарок от петербуржцев золотую футболку, выпущенную в честь победы сине-бело-голубых в прошлом сезоне российской премьер-лиги.
На футболке расписались все футболисты «Зенита».
Посылка дошла 🤗 pic.twitter.com/rF3tBG6EQt
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 27, 2019
Напомним, Халк играл в составе петербургского клуба с 2012 по 2016 год. Вместе с сине-бело-голубыми бразилец стал чемпионом страны, а также выиграл Кубок и Суперкубок России. Из России он переехал в Китай, и теперь бразилец играет в китайском клубе «Шанхай СИПГ».
Напомним, на данный момент «Зенит» занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата России. Сине-бело-голубые имеют семь побед в десяти матчах и 23 набранных очка. В предыдущей встрече петербуржцы дома встречались с «Рубином» и одержали разгромную победу со счётом 5:0.
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