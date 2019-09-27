Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка Санкт-Петербурга. Конкуренция для чемпионки мира была откровенно слабой, те же контрольные прокаты проходили в куда более напряженной атмосфере. Возможно, именно поэтому в произвольной программе Туктамышева допустила ошибку — упала с тройного флипа в каскаде. Но все это совершенно неважно. Важно то, что 22-летняя Туктамышева может бороться не только с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, что делала в прошлом году, но и с ученицами Тутберидзе.

С одной из них — Анной Щербаковой — Туктамышева уже столкнулась в Бергамо. И триксели принесли ей победу в короткой программе. Правда, четверной лутц в произвольной Щербаковой судьи оценили выше. Однако Лизе есть, что противопоставить квадам группы Тутберидзе.

Во-первых, опыт. Вчерашние юниорки, хотя и имеющие опыт выступлений на международной арене, всегда имеют шанс поплыть, не справившись с элементарным волнением. Туктамышева выдерживала и не такое — вспомните хотя бы прошлогодний финал Кубка России.

Во-вторых три тройных акселя на две программы. Как минимум, короткую Лиза должна выигрывать гораздо чаще, ведь никто из группы Тутберидзе триксель пока не прыгает.

Кстати, про короткую…

Накануне тренер Елизаветы Алексей Мишин поспешил обрадовать общественность: исполнять короткую программу Туктамышева все же будет под «Dramming song» Florence and the Machine. Именно эту композицию выбрала для постановки самый модный хореограф сезона Ше-Линн Бурн. Туктамышева восхищалась работой с постановщицей, отмечая, что каждый поворот головы и взмах рукой идет на определенный такт. Однако внезапно музыку сменили на Tango Oblivion. В итоге руки были сами по себе, такты — сами по себе. По словам Мишина, освоение короткой шло сложно из-за высокого ритма.

«Сейчас её уровень овладения всей шаговой, достаточно дробной структурой, позволил ей перейти к оригинальной музыке, чего мы и будет придерживаться», — рассказал он Nevasport.

Уровень был виден вчера. Программа раскрывает все лучшие стороны Лизы и явно рассчитана на добирание баллов за счет GOE. Помимо новой старой музыки Туктамышева выбрала и новое старое платье: после эксперимента с зеленым цветом она вернулась к излюбленному чёрному. И это было круто.

Битва ультра-си

Что же до произвольной программы, то и ее фигуристка выкатывает на ура. Сорванный сегодня флип — скорее, случайность. Однако, как показал Lombardia Trophy, выбирая между элементами ультра-си, судьи отдают предпочтение четверным. Возможно, пора снимать лонж и прыгать четверной тулуп на соревнованиях?

В общем и целом, недостаток в программе пока только один — отсутствие платья. После Бергамо Лиза заявляла, что его ещё не дошили. Однако на Кубке России она снова появилась в брючном костюме — уже с блестками и красным развязанным галстуком. Останется ли этот костюм соревновательным или из двух платьев для короткой одно Лиза оставит на произвольную — станет известно совсем скоро. Уже 11 октября в финском Эспоо стартует Finlandia Trophy, где Туктамышева встретится лицом к лицу с еще одной фигуристкой Тутберидзе — Аленой Косторной. И что-то подсказывает, что сдаваться без боя она не намерена.