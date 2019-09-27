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  • 13:21,  27 сентября 2019
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Отец Турсынбаевой рассказал, уйдет ли его дочь от Тутберидзе

Отец Турсынбаевой рассказал, уйдет ли его дочь от Тутберидзе
Элизабет Турсынбаева. Фото: ISU

Отец казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой Байтак Турсынбаев прокомментировал слухи об уходе спортсменки от Этери Тутберидзе.

По словам Байтака Турсынбаева, информация о том, что федерация фигурного катания Казахстана ищет нового тренера для его дочери — это слухи, и он не знает, кто их распространяет. Турсынбаев отметил, что они никуда не собираются уходить.

«Элизабет состоит в команде Этери Тутберидзе, это сильнейшая команда мира. Мы полностью доверяем Тутберидзе. Находимся в постоянном контакте, советуемся с ней. Она все делает на высшем уровне», – сказал отец Турсынбаевой, слова которого приводит Sports.kz.

Напомним, перед началом прошлого сезона Турсынбаева перешла в группу Этери Тутберидзе. Спортсменка завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Сайтаме, достигнув лучшего результата в своей карьере. Кроме того, фигуристка исполнила четверной сальхов в произвольной программе.

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