Отец казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой Байтак Турсынбаев рассказал о восстановлении своей дочери после травмы.

По словам Байтака Турсынбаева, его дочь тренируется, а 29 сентября они выезжают в Китай на Shanghai Trophy и до 6 октября будут там. Он отметил, что лечение фигуристки идет параллельно, потому что если есть травма, то надо лечиться, не прерывая тренировок.

Отец Элизабет Турсынбаевой добавил, что они поедут на первый этап серии Гран-при Skate America в Лас-Вегас, и сейчас готовятся к турниру.

«В начале сентября они шли в расслабленном, усеченном режиме, но сейчас мы не пропускаем тренировки. И Элизабет уже нормально откатывает», — сказал отец Турсынбаевой, слова которого приводит Sports.kz.

Отметим, в начале нынешнего сезона Элизабет Турсынбаева получила травму. Спортсменка снялась с турнира серии «Челленджер» Lombardia Trophy, на котором планировала выступить в начале сезона.