Новичок «Зенита» Андрей Зубков был одним из лучших в составе сборной России на чемпионате мира в Китае, а теперь рассчитывает сохранить эту форму в команде Джоана Плазы в матчах нового сезона. Корреспондент Nevasport поговорил с Зубковым — о том, что не получилось в Китае, причинах перехода в «Зенит» и посещении психолога.
— Вы хоть и новичок, но как вам новая форма, в которой вы находитесь?
— Хорошо, что вы знаете, что я новичок. А то меня тут журналисты спрашивают, как команда усилилась. Соскучился ли я по ребятам.
Форма? Цвет прикольный. Приятная такая на ощупь. Единственное, шортики подвели — чуть коротковаты. Но, думаю, сделают мне подлиннее.
— Из-за чемпионата мира вы пропустили предсезонную подготовку. Успели уже сыграться с новой командой?
— Тяжело пока сказать — я всего около недели с ребятами. У нас было семь командных тренировок. С каждым днем начинаешь чувствовать, понимать суть системы. Я ведь работал отдельно, потом чемпионат мира. В голове каша. А так, некоторые системы мне нравятся. К некоторым еще нужно привыкать, найти что-то свое. Пока стараюсь поддержать свою форму.
— Текущая физическая подготовка — еще со сборной?
— Есть немножечко — как все время говорим: приезжаем из сборной в небольшой яме. Там устаешь, бывает у тебя, как такой спад. Да, есть усталость — стараешься как-то больше отдыхать. Ходишь на процедуры. Но все равно, не забываешь выкладываться на тренировках.
— Чемпионат мира. Насколько он вам удался в личном плане?
— Три игры были неплохими. Я даже сам не ожидал, хотя и хотел себя показать. Единственное, игра с поляками, можно сказать, все перечеркнула. Много промазал. В защите то неплохо все было, но какие-то моменты по нападению, плюс концентрация в той же защите — все перекосилось. В целом — неплохо. Понимал, что у нас нет народа — кому-то надо будет играть. Старался выкладываться на максимум.
— А что случилось в игре с Польшей?
— Может, именно в этот момент не хватило сил. Мы отыграли три матча, потом ночь не спали, следом тренировка, а на следующий день была ранняя игра. Может, это повлияло. Это все не отмазы — это жизнь, это уроки. Мы их извлечем, чтобы в следующий раз такого не повторить.
— В сборной вы выходили со скамейки, но имели много игрового времени. Какой была ваша роль?
— Как-то не было у нас разговора о ролях, или еще о чем-то. Ты просто выходил и старался играть в свою игру. Не думать ни о чем. Просто знал, что нужно помочь команде.
— Как оцениваете командный результат? Обыграли Польшу — и все было бы в порядке?
— И так, я думаю, от нас мало, кто ожидал, что мы даже из группы выйдем. Нас хоронили. Не скажу, что мы ехали с таким настроем: ехали биться в каждом матче. У нас задача была — квалификация. Мы ее сделали.
Призовые места нам было тяжело занять из-за того, что у нас не было организации — первых номеров. Из-за этого не складывалось много моментов. Обыграв поляков, мы бы попали в восьмерку. Это был бы очень хороший результат. Но это баскетбол: в какой-то момент нам чего-то не хватило.
— Перед самым турниром вы обыграли будущего чемпиона мира — Испанию.
— Там такой турнир был…Во-первых, мы сначала прилетели — играли с аргентинцами, у нас началась акклиматизация, мы были вареные. Потом такое началось с испанцами: они отыграли матч, а на следующий день играли с нами. Уже у них была акклиматизация, они были такие же вареные. Хотя для нас это была полезная игра — мы выиграли столько очков и получили толчок. Поняли, что можем играть дальше. Старались выходить и биться.
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К сожалению, сборная России уступила аргентинцам — 61:69. Форвард «Зенита» Андрей Зубков стал самым полезным в составе россиян с 18 очками, 7 подборами, 3 передачами и 2 блокшотами. Ждем второй групповой этап и очной встречи Зубкова и Понитки. // Unfortunately, Russia lost to Argentina 61-69. Our forward Andrey Zubkov scored 18 pts, made 7 reb, 3 assists and 2 blocks to be named the most valuable player on a team. We're waiting for the second round. Let's go!
— Перейдем к клубным делам. Почему летом ушли из «Химок», приняв предложение «Зенита»?
— У меня заканчивался контракт. Мы с агентом ждали предложения от «Химок» — по ходу сезона был такой разговор. От них предложение поступило, но они хотели оставить такие же условия, какие у меня были.
Это было, конечно, здорово. Но я понимал, что можно получить больше. Особенно можно было получить больше в игровом времени. Здесь, в «Зените», пришла Евролига. Этот вызов оказался для меня намного интереснее, чем оставаться в прежнем клубе. Тем более, как они усилились… У них 17 человек в команде.
— По составу «Химки» в этом сезоне в большом порядке.
— Мне очень интересно будет за ними посмотреть. У них сильная команда — наверное, сильнейший состав за последние пять лет. Но я ни о чем не жалею. Я тоже пришел в хорошую и сильную команду. Я здесь, у меня контракт на два года. Сошлись все условия, которые я бы хотел. Буду стараться и биться.
— Как оцените два года, проведенные в «Химках»?
— Первый сезон был смазанный. Синдром первого года: как только перешел, только втягивался во все, входил. Второй сезон, как кажется, я неплохо провел. С приходом нового тренера получал довольно много игрового времени и старался играть хорошо. Вторым сезоном я доволен.
— В «Химки» вы тогда перешли из «Локомотива», где провели шесть лет и в последний год являлись капитаном. Почему решились на переход?
— Считают, что у нас был там какой-то конфликт с президентом. Возможно. Но это не было решающим фактором. Больший мотив — сменить обстановку. Последние годы я не показывал того результата, который мог. Надо было что-то менять или уходить. Поступило предложение от «Химок» — я понял, что его надо принимать.
— Как оцениваете нынешний состав «Зенита»?
— Собрались довольно-таки хорошие ребята. Если перечислять парней, я помню Ренфро — мы играли против друг друга. Помню Уилла Томаса. Густаво Айона. Альбиси. Команда собирается хорошая. Мы неплохо выглядим. Да, может, на предсезонке мы не сыграли с очень сильными командами, за исключением «Реала» и «Малаги», но я этих игр не видел. Думаю, первый месяц покажет, на что мы готовы в этом сезоне.
— Свою роль в команде Плазы понимаете?
— У нас неслабая конкуренция — 2-3 человека на одной позиции, ротация есть. Трудно говорить о роли, потому что я всего неделю тренируюсь с командой. Тренер в играх и на тренировках старался давать такую ротацию, чтобы играли все. Но мы сюда не пришли биться за место. Мы пришли биться за общую цель. Здесь все зависит от тренера — как он поставит, так все и будет.
— В «Зените вы вновь сошлись с русскими ребятами, с которыми играли в другом клубе.
— С Хвостовым, Вороновым, Понкрашовым играл в «Локомотиве». Честно, рад очень, что такая команда у нас. И мы все равно же общаемся с ними со всеми в течение всего сезона, а потом летом. Круто, когда все собираемся — у нас весело, шумно. Шутим друг над другом. С этой точки зрения, мне очень нравится.
— Как вам Плаза и его тренерские методы?
— Тяжело пока оценить — неделю всего в команде. Но вижу, что он такой, как мыслитель, стратег. У него все как-то более четко. Есть свое виденье этой игры. В нападении у нас пока мало комбинаций, потому что только все собираемся — он не давал много информации. В целом, меня все устраивает, мне нравится, как он все строит. Посмотрим, начнется сезон — через месяц я дам более явную картину.
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Трансферные новости! Андрей Зубков переходит в «Зенит»! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Два предыдущих сезона форвард отыграл за «Химки». Андрей набирал набирал по 4,5 очка, 2,2 подбора и 1 передаче в Евролиге и по 6 очков, 2,3 подбора и 1,5 передачи в Единой лиге ВТБ. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В составе сборной России Андрей Зубков провёл все матчи первого круга квалификации Кубка мира-2019 и попал в расширенный состав для участия в турнире. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Контракт с форвардом рассчитан на три года. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Добро пожаловать в Петербург! // ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Andrey Zubkov in Zenit! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Two previous seasons forward played for Khimki. Andrey scored 4.5 points, 2.2 rebounds and 1 asissts in Euroleague and 6 points, 2.3 rebounds and 1.5 asissts in VTB United League. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ As part of Russian national team, Andrey Zubkov played all the matches of the first round of the World Cup 2019 qualification and got into the expanded squad to participate in the tournament. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The contract with the forward is for three years. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Welcome to Petersburg! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Zenitbasket
— Андрей Кириленко считает, что вы можете колоссально прибавить, если сохраните высокий уровень агрессии. Согласны с ним?
— Может быть. Еще нужно над левой рукой поработать, в левую сторону начать обыгрывать. Да много в чем можно прибавить. Баскетбол такая вещь — можно каждый год в чем-то прибавлять. Например, в левой руке. Или в броске после дриблинга.
Но больше всего, как по мне, — это почувствовать свою уверенность. Например, какая была у меня в сборной — я был уверен в своих действиях. Так же надо продолжать действовать в клубе. Три основных фактора — агрессия, стабильность и уверенность.
— А в чем выражается уверенность?
— Уверенность — это когда ты не думаешь. Играешь на инстинктах. А когда начинаешь думать, к примеру, бросать тебе или нет. Начинаешь сомневаться — уверенность и пропадает.
— Нужно ли отдельно работать над уверенностью?
— Каждому свое. Некоторые по природе — уверенные и сильные. Вот, как Леха Швед. Он уверен в себе. Знает, что он может. Выходит и делает.
Но если кому-то это надо — стесняться не нужно. Я скажу честно: я ходил к психологу. Был у него два раза — из-за проблем с неуверенностью. Считаю, что мне это помогло — дало уверенность. Я понял, что могу.
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