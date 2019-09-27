Новичок «Зенита» Андрей Зубков был одним из лучших в составе сборной России на чемпионате мира в Китае, а теперь рассчитывает сохранить эту форму в команде Джоана Плазы в матчах нового сезона. Корреспондент Nevasport поговорил с Зубковым — о том, что не получилось в Китае, причинах перехода в «Зенит» и посещении психолога.

— Вы хоть и новичок, но как вам новая форма, в которой вы находитесь?

— Хорошо, что вы знаете, что я новичок. А то меня тут журналисты спрашивают, как команда усилилась. Соскучился ли я по ребятам.

Форма? Цвет прикольный. Приятная такая на ощупь. Единственное, шортики подвели — чуть коротковаты. Но, думаю, сделают мне подлиннее.

— Из-за чемпионата мира вы пропустили предсезонную подготовку. Успели уже сыграться с новой командой?

— Тяжело пока сказать — я всего около недели с ребятами. У нас было семь командных тренировок. С каждым днем начинаешь чувствовать, понимать суть системы. Я ведь работал отдельно, потом чемпионат мира. В голове каша. А так, некоторые системы мне нравятся. К некоторым еще нужно привыкать, найти что-то свое. Пока стараюсь поддержать свою форму.

— Текущая физическая подготовка — еще со сборной?

— Есть немножечко — как все время говорим: приезжаем из сборной в небольшой яме. Там устаешь, бывает у тебя, как такой спад. Да, есть усталость — стараешься как-то больше отдыхать. Ходишь на процедуры. Но все равно, не забываешь выкладываться на тренировках.

— Чемпионат мира. Насколько он вам удался в личном плане?

— Три игры были неплохими. Я даже сам не ожидал, хотя и хотел себя показать. Единственное, игра с поляками, можно сказать, все перечеркнула. Много промазал. В защите то неплохо все было, но какие-то моменты по нападению, плюс концентрация в той же защите — все перекосилось. В целом — неплохо. Понимал, что у нас нет народа — кому-то надо будет играть. Старался выкладываться на максимум.

— А что случилось в игре с Польшей?

— Может, именно в этот момент не хватило сил. Мы отыграли три матча, потом ночь не спали, следом тренировка, а на следующий день была ранняя игра. Может, это повлияло. Это все не отмазы — это жизнь, это уроки. Мы их извлечем, чтобы в следующий раз такого не повторить.

— В сборной вы выходили со скамейки, но имели много игрового времени. Какой была ваша роль?

— Как-то не было у нас разговора о ролях, или еще о чем-то. Ты просто выходил и старался играть в свою игру. Не думать ни о чем. Просто знал, что нужно помочь команде.

— Как оцениваете командный результат? Обыграли Польшу — и все было бы в порядке?

— И так, я думаю, от нас мало, кто ожидал, что мы даже из группы выйдем. Нас хоронили. Не скажу, что мы ехали с таким настроем: ехали биться в каждом матче. У нас задача была — квалификация. Мы ее сделали.

Призовые места нам было тяжело занять из-за того, что у нас не было организации — первых номеров. Из-за этого не складывалось много моментов. Обыграв поляков, мы бы попали в восьмерку. Это был бы очень хороший результат. Но это баскетбол: в какой-то момент нам чего-то не хватило.

— Перед самым турниром вы обыграли будущего чемпиона мира — Испанию.

— Там такой турнир был…Во-первых, мы сначала прилетели — играли с аргентинцами, у нас началась акклиматизация, мы были вареные. Потом такое началось с испанцами: они отыграли матч, а на следующий день играли с нами. Уже у них была акклиматизация, они были такие же вареные. Хотя для нас это была полезная игра — мы выиграли столько очков и получили толчок. Поняли, что можем играть дальше. Старались выходить и биться.

— Перейдем к клубным делам. Почему летом ушли из «Химок», приняв предложение «Зенита»?

— У меня заканчивался контракт. Мы с агентом ждали предложения от «Химок» — по ходу сезона был такой разговор. От них предложение поступило, но они хотели оставить такие же условия, какие у меня были.

Это было, конечно, здорово. Но я понимал, что можно получить больше. Особенно можно было получить больше в игровом времени. Здесь, в «Зените», пришла Евролига. Этот вызов оказался для меня намного интереснее, чем оставаться в прежнем клубе. Тем более, как они усилились… У них 17 человек в команде.

— По составу «Химки» в этом сезоне в большом порядке.

— Мне очень интересно будет за ними посмотреть. У них сильная команда — наверное, сильнейший состав за последние пять лет. Но я ни о чем не жалею. Я тоже пришел в хорошую и сильную команду. Я здесь, у меня контракт на два года. Сошлись все условия, которые я бы хотел. Буду стараться и биться.

— Как оцените два года, проведенные в «Химках»?

— Первый сезон был смазанный. Синдром первого года: как только перешел, только втягивался во все, входил. Второй сезон, как кажется, я неплохо провел. С приходом нового тренера получал довольно много игрового времени и старался играть хорошо. Вторым сезоном я доволен.

— В «Химки» вы тогда перешли из «Локомотива», где провели шесть лет и в последний год являлись капитаном. Почему решились на переход?

— Считают, что у нас был там какой-то конфликт с президентом. Возможно. Но это не было решающим фактором. Больший мотив — сменить обстановку. Последние годы я не показывал того результата, который мог. Надо было что-то менять или уходить. Поступило предложение от «Химок» — я понял, что его надо принимать.

— Как оцениваете нынешний состав «Зенита»?

— Собрались довольно-таки хорошие ребята. Если перечислять парней, я помню Ренфро — мы играли против друг друга. Помню Уилла Томаса. Густаво Айона. Альбиси. Команда собирается хорошая. Мы неплохо выглядим. Да, может, на предсезонке мы не сыграли с очень сильными командами, за исключением «Реала» и «Малаги», но я этих игр не видел. Думаю, первый месяц покажет, на что мы готовы в этом сезоне.

— Свою роль в команде Плазы понимаете?

— У нас неслабая конкуренция — 2-3 человека на одной позиции, ротация есть. Трудно говорить о роли, потому что я всего неделю тренируюсь с командой. Тренер в играх и на тренировках старался давать такую ротацию, чтобы играли все. Но мы сюда не пришли биться за место. Мы пришли биться за общую цель. Здесь все зависит от тренера — как он поставит, так все и будет.

— В «Зените вы вновь сошлись с русскими ребятами, с которыми играли в другом клубе.

— С Хвостовым, Вороновым, Понкрашовым играл в «Локомотиве». Честно, рад очень, что такая команда у нас. И мы все равно же общаемся с ними со всеми в течение всего сезона, а потом летом. Круто, когда все собираемся — у нас весело, шумно. Шутим друг над другом. С этой точки зрения, мне очень нравится.

— Как вам Плаза и его тренерские методы?

— Тяжело пока оценить — неделю всего в команде. Но вижу, что он такой, как мыслитель, стратег. У него все как-то более четко. Есть свое виденье этой игры. В нападении у нас пока мало комбинаций, потому что только все собираемся — он не давал много информации. В целом, меня все устраивает, мне нравится, как он все строит. Посмотрим, начнется сезон — через месяц я дам более явную картину.

— Андрей Кириленко считает, что вы можете колоссально прибавить, если сохраните высокий уровень агрессии. Согласны с ним?

— Может быть. Еще нужно над левой рукой поработать, в левую сторону начать обыгрывать. Да много в чем можно прибавить. Баскетбол такая вещь — можно каждый год в чем-то прибавлять. Например, в левой руке. Или в броске после дриблинга.

Но больше всего, как по мне, — это почувствовать свою уверенность. Например, какая была у меня в сборной — я был уверен в своих действиях. Так же надо продолжать действовать в клубе. Три основных фактора — агрессия, стабильность и уверенность.

— А в чем выражается уверенность?

— Уверенность — это когда ты не думаешь. Играешь на инстинктах. А когда начинаешь думать, к примеру, бросать тебе или нет. Начинаешь сомневаться — уверенность и пропадает.

— Нужно ли отдельно работать над уверенностью?

— Каждому свое. Некоторые по природе — уверенные и сильные. Вот, как Леха Швед. Он уверен в себе. Знает, что он может. Выходит и делает.

Но если кому-то это надо — стесняться не нужно. Я скажу честно: я ходил к психологу. Был у него два раза — из-за проблем с неуверенностью. Считаю, что мне это помогло — дало уверенность. Я понял, что могу.