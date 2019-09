View this post on Instagram

К сожалению, сборная России уступила аргентинцам — 61:69. Форвард «Зенита» Андрей Зубков стал самым полезным в составе россиян с 18 очками, 7 подборами, 3 передачами и 2 блокшотами. Ждем второй групповой этап и очной встречи Зубкова и Понитки. // Unfortunately, Russia lost to Argentina 61-69. Our forward Andrey Zubkov scored 18 pts, made 7 reb, 3 assists and 2 blocks to be named the most valuable player on a team. We're waiting for the second round. Let's go!