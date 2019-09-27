В Сочи на трассе «Сочи Автодром» состоялась первая свободная практика Гран-при России «Формулы-1».

Первым к финишу пришел французский пилот команды «Феррари» Шарль Леклер, который показал результат 1:34.462. Вторую строчку занял голландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (1:34.544).

Третье место — у немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» (1:35.005).

Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» оказался на 19-й позиции (1:38.550). Квят досрочно завершил первую свободную практику. Болид россиянина потерял в мощности, в результате чего Квят не смог доехать до боксов и припарковал машину в одной из зон безопасности. На момент вылета российский гонщик занимал пятую позицию.

Отметим, вторая свободная практика на «Сочи Автодром» пройдет сегодня и стартует в 15:00 по московскому времени.