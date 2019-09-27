На российском этапе Гран-при Формулы-1 в 15:00 мск стартует второй тренировочный заезд. Прямая трансляция свободной практики доступна здесь.

Первое время по итогам первой практики показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Тройку лучших замкнул напарник Леклера Себастьян Феттель.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил заезд. Болид россиянина потерял в мощности, в результате чего Квят не смог доехать до боксов и припарковал машину в одной из зон безопасности. На момент вылета российский гонщик занимал пятую позицию.

Льюис Хэмилтон, лидирующий в общем зачете, прибыл сегодня пятым.